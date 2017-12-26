Erciyes’teki otellerde yılbaşı rezervasyonları doldu

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Erciyes Dağı’nda bulunan oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Rusya’dan Kayseri’ye yapılacak olan charter uçak seferi ile Rus turistler de Erciyes’e gelecek.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes’te rekor kırıldığını söyleyerek, “Yılbaşı akşamı için çok öncesinden bütün otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Otellerimizde bunun tarihi bir rekor olduğunu, daha öncelerinde hiç bu kadar erken yılbaşı gününü doldurmadıklarını ifade ediyorlar. Şehir otellerimizde gayet mutlu. Doluluk oranları neredeyse yüzde 100’e yakın devam ediyor. Birçok otelimiz sezon boyu hafta sonlarını kapatmış durumdalar. Dolayısıyla bu Büyükşehir Belediyemizin şehre ekonomik katkı sunmak amacıyla hazırlamış olduğu bu Master Planı da 3-5 sene içerisinde şehrimize gerçekten direk olarak ekonomik bir katkı sağlamaya, şehrimizdeki havayı değiştirmeye, sosyal ve sportif aktivitelerin canlanmasına ve çeşitlenmesine vesile oldu” dedi.

Erciyes’te daha fazla turist ağırlamak için uluslararası faaliyetlerde yürüttüklerini kaydeden Cıngı, “Uluslararası faaliyetler kapsamında bu sene Rusya ile bir partnerlik yaptık. Uzun süredir görüşmeler yürüttüğümüz bir operatör, Kayseri tarihinde ilk defa gerçekleşecek bir ilke imza atacak. Moskova ve Kayseri arasında Charter sefer konularak Rusya’dan kış turisti getiriliyor. Erciyes’te konaklayacak olan misafirlerimiz 1 hafta boyunca hem dağda kayak yapacaklar hem de Kayseri’mizin ve bölgemizin tarihi, turistik imkanlarından faydalanacaklar. İlk kafilemiz 29 Aralık’ta şehrimizde olacak. Hem Kayseri merkezdeki hem de dağ otellerinden istedikleri otelde kalacaklar. Şehrimizin bütün otelleri ve turistik tesisleri bu geziden istifade etmiş olacak. Bu kafile yılbaşında da Kayseri’de olacaklar. Şehrimizde bir ilk yaşanacak. Bir tur operatörü marifeti ile özellikle Charter uçakla Kayseri’ye gelen ilk turizm kafilesini misafir edeceğiz. Bu bizim içinde heyecan vericidir. Erciyes olarak bir ilke imza atmak bizlere de çok mutluluk veriyor. Bu küçük gelişmeler ileride şehrimizin çok ciddi bir uluslararası turizm merkezi olmasına katkı sağlayacak. Çünkü biz Erciyes olarak şuanda Antalya’nın 1980’li yıllardaki halini yaşıyoruz. Yabancı turizme ilk açıldığı yılları yaşıyoruz. 10 sene sonra baktığınız zaman şehrimizde İngiliz’i, Amerikalısı, Kanadalısı, Suudi Arabistanlısı, ve Katarlısı gibi birçok memleketten insan göreceğiz. Bunun işaretlerini çok rahat hissedebiliyoruz. Gelecek olan ilk Rus kafilesi de bunun ciddi bir ispatı olacak diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.