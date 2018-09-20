Erciyes'ten toplanan tohumlar Erciyes'e dikiliyor

Erciyes'te yeşil doku oluşturulması için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, doğal olarak yetişen bitki türleri üzerinde çalışmalar yaptı ve bu bitkilerin zenginleştirilmesi için gönüllü vatandaşlarla tohum toplama etkinliği düzenledi. Toplanan tohumların bahar aylarında ekimi yapılacak.

Erciyes Kış Turizm Merkezi'ndeki yoğun kullanımın olduğu bölgelerde bitki dokusunun seyrelmesinin kar tutma süresinin azalmasına sebep olduğu tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu kar tutma süresinin uzatılabilmesi ve yağışın etkisiyle oluşabilecek erozyonun önlenmesi için Erciyes'te yeşil doku oluşturulması projesi başlatıldı. Bu proje kapsamında, Erciyes'teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için mevcut bitki örtüsü incelendi ve Mayıs ayında toprak analizleri yapıldı. Bu analizler sonucu doğal olarak yetişen sığır kuyruğu, kangal türleri, sirken, papatya, korunga, keven, yakı otu (Orman gülü) gibi türler üzerinde çalışılmasının uygun olduğuna karar verildi.

Yine Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucu Tekir Bölgesinde bulunmayan; ama Hacılar ve Hisarcık bölgelerinde 1800 rakıma kadar görülebilen gül hatmi çiçeğinin de bu çalışmada kullanılarak doğal çeşitlendirme yapılması öngörüldü. Bu nedenle Hacılar ve Hisarcık'ta özellikle mezarlıklarda yaygın halde bulunan gül hatmi tohumları, Tekir ve Hacılar kapılardan ise papatya tohumları Temmuz-Ağustos aylarında toplanarak Büyükşehir Belediyesi fidanlığında ekime hazır hale getirildi.

Ekime hazır hale getirilen papatya, gül hatmi, orman gülü (yakı otu) tohumlarına önceki yıl toplanan sığır kuyruğu tohumları da eklenerek, Tekir kapı ve Hacılar kapıda toplam 60 bin m2'lik alanda ekim yapıldı. Bu alanda ayrıca kar tutma süresinin uzatılabilmesi ve erozyonu önlemek için hydroseeding püskürtme ekim yöntemi ile çim ekimi de gerçekleştirildi.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 gönüllü vatandaş ile bahar döneminde ekilmek üzere tohum toplama etkinliği de gerçekleştirildi. Etkinlikte, sığır kuyruğu, papatya ve kangal türlerinin tohumları toplandı.