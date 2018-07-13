Erdal Sokak Çeşmesi ve Parkı hizmet vermeye başladı

Caferbey Mahallesi’ndeki programa Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, meclis üyeleri, parti teşkilat mensupları, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Büyükkılıç, köy pazarı esnafını ziyaret ederek hem alışveriş yaptı hem de hayırlı işler temennisinde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet restorasyon ve çevre düzenleme çalışması tamamlanan Erdal Sokak Çeşmesi’nin açılışını mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile yaptı.

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan 18. Yüzyıl tarihi çeşmenin uzun bir müddet mahalle çeşmesi olarak hizmet verdiğini, geçen zaman içerisinde ciddi tahribatlara uğrayan çeşmenin mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda şekillendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Erdal Sokak Çeşmesi Melikgazi Belediyesi tarafından 2015 yılından bu yana restorasyonu tamamlanan 41. yapı olma özelliğini taşıyor. Tarihi dokuyu ön plana çıkaran çalışmamızda Erdal Sokak çeşmesi restore edilerek parkla bütünlük oluşturacak şekilde ele alınmıştır. Yıllardır akmayan mahalle çeşmesi artık parkta oynayan çocuklar için akmaya devam edecek.Allah birliğimizi kardeşliğimizi,huzurumuzu bozmasın.Bizlere hizmet etme fırsatı veren hemşehrilerime minnet duyuyor, teşekkür ediyorum.Yaptığımız bu anlamlı hizmet semtimize hayırlı olsun” dedi.

Mahalle sakinleri çeşme ve çevresinde yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim etti.