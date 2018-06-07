Erkilet Havaalanı’nda oy verme işlemi başladı

Kayseri Erkilet Havaalanında da Gümrük Sandık Kurulu’ndaki sandıklarda vatandaşlar 24 Haziran seçimleri için oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Yurt dışında yaşayan seçmenler havaalanına kurulan 2 sandıkta pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı. Sandık görevlileri vatandaşları, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için nasıl oy kullanılacağı hakkında bilgilendirerek yardımcı oldu. Oy kullanan ve Belçika’da yaşayan Ali ve Dudu Göl, vatandaşlık görevlerini yaptıklarını, seçimlerin hayırlar getirmesini temenni etti.

Almanya’da yaşayan Necmettin Aygördü ise Türkiye’nin artık dış ülkelere bağlı kalmadan kendi ayakları üzerinde durmaya başlamasından bazı ülkelerin rahatsız olduğunu, bu yüzden birlik ve beraberliğin önemli olduğunu kaydederek, “Memleketimiz için önemli bir seçim. Çünkü etrafımızda bir sürü oyunlar oynanıyor. Vatanımıza, milletimize sahip çıkmak en asli görevimizdir. Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istiyoruz. Dışarıda Türkiye’nin kalkınmasını istemeyenler üzerimizde çok oyunlar oynuyorlar. En son olan 15 Temmuz’u yaptıranlar dış ülkeler ve baskılardır. İstiyorlar ki önceki gibi ‘otur dediğimizde otursun, kalk dediğimizde kalksın, dediğimizi yapsın’. Bu zamana kadar sömürge altında yaşadık, bütün bizim çalıştıklarımız onlara gitti. Türkiye şimdi kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor, onun için kalkınmasını kendisi yapıyor ve bunlara kafa tuttuğumuz için de bizi beğenmiyorlar” diye konuştu.

Gümrük Kurulu Sandıkları’nda oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00’de sona erecek.