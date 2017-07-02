Erol Bedir: "Asamoah Gyan Kayseri’de oynayabilir"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Asamoah Gyan’ın dünya çapında ve herkesin tanıdığı bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bununla ilgili olarak ligler devam ederken Fransa’da arkadaşlarımız gidip görüştüler. Kendileri ile Kayseri’de oynayıp oynayamayacağı konusunda görüş alış verişinde bulundular. Menajerleri Kayseri’de oynaması konusunda herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Biz de bir teklifte bulunduk. Kayseri’nin bütçesi ile ne ödeyebileceğimiz ile ilgili bir sunum yaptık. O zaman verdiğimiz rakam yarıdan daha az olduğu için kendilerini memnun etmedi. Masadan anlaşma olmadan kalktık. Aradan zaman geçti ama biz Asamoah’a, Asamoah da bize olan ilgisini yitirmedi. Devamlı kendisi ile görüştük. Rakamsal bir artırıma gitmeden olayları takip etti. Asamoah Türkiye’de birkaç kulüp ile görüştü. Bir takım rakamlar telaffuz edildi. Bi o zaman şunu söyledik, ‘Kayserispor’un bu şekilde para ödemesi mümkün değil. Kayseri’de oynamasını isteriz ama bizim şartlarımızda olursa’ dedik. Aradan zaman geçti yaptığımız görüşmelerden sonra futbolcunun kendisi ile bizzat görüşerek teklifimizin arkasında olduğumuzu söyledik. Kendi değerlendirmesi ile aldığımız bilgiye göre o şartlarda Kayseri’de oynayabileceğini söyledi ama herhangi bir imza yok. Gelirse bizim şartlarımızda Kayseri’de oynarsa hem Kayseri hem Türkiye, dünya çapında ünlü bir futbolcuyu izleme fırsatı bulacak" diye konuştu.

Şilili Gonzalo Espinoza’yı aylardır takip ettiklerinin altını çizen Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, "Bizim Türkiye’de futbol oynayanlara izlettirdiğimiz bir futbolcu. Onunla da belli bir protokol aşamasına geldik. Eğer bir sıkıntı olmazsa Espinoza Kayseri’ye gelip sözleşmeye imza atacak. Kıtalar arasındaki transferlerde futbolcu gelip de sözleşmeye imza atmadan iş bitti diyemeyiz. Çok ilerleme sağladık yüzde 90 civarında işin sonuna yaklaştık diyebiliriz" dedi.

Galatasaray’dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ile prensipte herhangi bir sıkıntı kalmadığını açıklayan Başkan Bedir, "Sabri ile yine bir ay öncesinde aramızda bir sıcaklık oluştu. Yönetici arkadaşlarımız menajeri ve kendisi ile görüştü. Bu görüşmeler sıklaştı. Prensip olarak bir sıkıntımız kalmadı ama imza atmadan iş protokole dökülmeden hiçbir transfere bitti diyemeyiz" ifadesinde bulundu.