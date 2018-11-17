Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayserispor'u ziyaret etti. Başkan Çelik, Kulüp Başkanı Erol Bedir ile birlikte Kayserispor için destek çağrısında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tesislerdeki kısa açıklamasında, gerçekleştirilen Kayserispor Zirvesi ile ilgili konuşarak, "Toplantıda kısa, orta uzun vadede neler yapabilirizin fikir teatisinde bulunduk. Acil olan desteği nasıl tedarik edebiliriz konusunda teklifler oldu. Bu teklifler doğrultusunda yapacağımız çalışmalardan önümüzdeki günlerde netice almayı umut ediyoruz. Kayserispor şehrin takımı. Hepimiz elbirliği ile takımımızı layık olduğu yere getirirsek şehrin marka değeri yükselir" dedi.

Erol Bedir: "İnşallah umduğumuzu buluruz"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de önemli olanın şehrin tüm dinamiklerini ayağa kaldırmak olduğunu ifade ederek, "Bunu başardığımıza inanıyorum. En azından gönüllerinin bizimle olması mutlu etti. Bunun önümüzdeki günlerde sinerji oluşturarak hem sportif hem de maddi anlamda Kayserispor'u düze çıkaracağına inanıyorum. Bu inançla yola devam ediyoruz. İnşallah umduğumuzu buluruz" diye konuştu.