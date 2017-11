Erol Bedir: “Kayserispor tüm şehrimizin değeridir”

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, futbolcular Umut Bulut, Asamoah Gyan ve Erkan Kaş, Ahmet Eren Anadolu Lisesi’nde söyleşiye katıldı. Öğrenciler tarafından okul bahçesinde meşaleler ve tezahüratlar ile karşılanan futbolcular, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Erol Bedir: “Kayserispor tüm şehrin değeridir”

Söyleşi de konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, okullarda spor salonlarının bulunması gerektiğini söyleyerek, “Yüzlerce gencin futbolla ilgili olsun yada olmasın spor adamları geldiği için ilgi gösterirken okulumuzun yeterince istifade edeceği bir spor salonunun öğrendim. Keşke bu tartışmaları yapacağımıza bu okulumuzun ve buna okullarımızın doyasıya spor yapabilecekleri, doyasıya bedenlerini ve fikirlerini geliştirebilecekleri alanlar olsa ve keşke bu konuda biraz daha kafa yorabilsek. Kayserispor hepimizin bilmesi gerektiği gibi ne benim, ne bir kamu kuruluşunun nede herhangi bir kişinin özel malı değildir. Belki özel şirketlerin takımları vardır ama başında Kayseri olan 1 buçuk milyon nüfuslu bir şehrin Kayserispor diye bir takımı var. Bu Kayserispor, tüm şehrimizin değeridir” şeklinde konuştu.

Asamoah Gyan: “Pastırmayı bir defa yedim”

Söyleşiye katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten ünlü futbolcu Asamoah Gyan, Kayseri’nin meşhur pastırmasını bir defa yediğini söyleyerek, "Bugün Öğretmenler Günü. Herkesin gününü kutluyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İçeri girmeye başladığım andan itibaren görüyorum ki yüzlerce öğrenci kulübü ve futbolcuları ile gurur duyuyor. Buda çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi Umut Bulut ve Erkan Kaş burada. Onlar çok büyük futbolcular. Onlarda bir zamanlar sizler gibi öğrenciydi. Şu anda sizde onlara bakıyorsunuz. Belki onların yerinde olabilirsiniz. Pastırmayı bir defa yedim. Çok fazla yemiyorum. Çünkü etin her çeşidini çok seviyorum. Et yemesini çok fazla seven birisiyim. Türkiye’deki etler ve yemekler çok güzel. Çok fazla yememeye özen gösteriyorum. Hatta neredeyse hiç yemiyorum diyebilirim. Çünkü yersem kilo alırım, koşamam. O zamanda sıkıntı yaşarım” ifadelerini kullandı.

Umut Bulut: “Taraftarlar maçta futbolcuların en büyük silahıdır”

Kayserispor’un başarılı forvet oyuncusu Umut Bulut ise, taraftarların maçta futbolcuların en büyük silahı olduğunu söyleyerek, “Taraftarsız oynadığımız her maç, bizi içeride ve dışarıda motive etmiyor. Bunun en basit örneğini geçen hafta kazandığımız Gençlerbirliği maçında gördük. Binlerce taraftarın gelmesi hem bizi motive etti hem de maçı kazanmamızda ne kadar etkili olduğunu gördük. Taraftarsız hiçbir maçın zevki de olmaz. Bunları tabi ki de çoğaltabiliriz. Hem taraftarlarımıza hem de bütün futbolseverlere statları doldurmalarını istiyorum” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Başkan Erol Bedir ve futbolcular, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekindi.