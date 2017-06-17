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17 Haziran 2017 15:03

Erol Bedir: “Kulübümüzden beklentisi olanların beklentilerine cevap vereceğiz”

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Kayserispor’dan büyük beklentileri olanlar olabilir.

Erol Bedir: “Kulübümüzden beklentisi olanların beklentilerine cevap vereceğiz”

17 Haziran 2017 15:03

İnşallah bu beklentilere cevap vereceğiz" dedi.


Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen kurul, divan heyetinin seçilmesi ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.


Kurulda bir konuşma yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, şeffaf olmaya çalıştıklarını kaydetti. Başkan Bedir, “Kulübün başına geldiğimiz günden bugüne kadar yaşadıklarımız Kayseri ile paylaşmaya çalıştık. Şeffaf olmaya çalıştık, bilgi vermeye çalıştık. Sizlerin de desteğini almaya çalıştık ve sizlerde bizlere destek vererek bugünlere kadar geldik. O kaos ortamından kümede kaldığımız ortama geldiğimizde 5 buçuk aylık yorgunluğumuzu biranda atmış olduk. Konya maçında bittiğinde çektiğim sıkıntıların tamamını unuttum. Verdiğimiz emek ve harcadığımız çaba Kayserimize helali hoş olsun. Bu konuda emeği olan bakanımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



"İnşallah beklentilere cevap vereceğiz"


Kayserispor’un içerisinde bulunduğu duruma rağmen kümede kalmasının büyük bir başarı olduğunu kaydeden Bedir, bu duruma bazılarının sevinmediğini kaydetti. Bedir, “Biz bu duruma sevindik ama sevinmeyen arkadaşlarımızda oldu. Üzüldüler demeyim ama ‘Sanki şampiyon mu olduk?’ diyenler oldu. Kayserispor 12 puandan 38 puana geldi. Bu duruma bütün Kayseri sevindi ama sevinmeyenlerde oldu. Onları saygıyla selamlıyorum. Kayserispor’dan büyük beklentileri olanlar olabilir. İnşallah bu beklentilere cevap vereceğiz. Bunun için gece gündüz demeden elimizden geleni yapacağız ve zoru başarmaya çalışacağız. Biz zaten imkansıza yakın bir şeye talip olduk ve başardık” diye konuştu.




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