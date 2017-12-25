Yanına arkadaş gelsin isteriz” dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, hafta sonu oynanan ve Süper Lig’in ilk devresini kapattıkları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Sahadan 1-0 yenik ayrılarak kendi sahasında ilk mağlubiyetini alan sarı kırmızılılar, bu sonuçla ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamladı. Başkan Bedir yaptığı açıklamada, ligin başında 25 puan hedefi koyduklarını ve şuan 30 puana ulaştıklarını kaydeden Bedir, 3 puan alınsaydı büyük ikramiyenin kendilerine vuracağını belirtti. Sezonu en az 55 puanla kapatma hedeflerinin bulunduğunun altını çizen Bedir, “Her maçta 3 sonuç var; galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet. Şimdiye kadar bunlardan mağlubiyeti sadece 3 kere yaşadık. 21 resmi müsabaka oynadık bugüne kadar, bunlardan 3’ünde yenildik, 6’sında berabere kaldık ve 12 de galibiyet aldık. Sezon başında puan hesabı yaparken sahamızdaki maçlara 3 puan yazmıştık. Bununla birlikte önceki 3 deplasmanda galip geldik, onlara 3’er puan yazmamıştık. Sonuçta sezon bittiğinde bakıyorsunuz sürpriz gibi görünen puanlar alınmış ve kaybedilmiş oluyor. Bütün bunların sonunda 30 puana ulaşmıştık, alacağımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Büyük ikramiyeydi, piyango bize çıkacaktı ama olmadı. Bir alt ikramiyede kalmış olduk, canımız sağ olsun. Başından bu yana ilk yarı hedefimiz 25, sezon sonu hedefimiz minimum 55 puan. Bugün 30 puanımız var, bu takımın ikinci yarı minimum 25 puan alacağına inanıyorum. Eğer 25 puan ve üzerin alırsak hedeflediğimiz yere geliriz diye düşünüyorum” dedi.

“Kupamızın yanına arkadaş gelsin isteriz”

2008 yılında finalde Gençlerbirliği’ni mağlup ederek kupaya uzanan Kayserispor, bu başarıyı tekrar yakalamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çarşamba günü Antalyaspor A.Ş.’yi konuk edecek olan Kayserispor’da Başkan Erol Bedir, kupadaki hedeflerini önceki yıllarda alınan kupanın yanına arkadaş getirmek olduğunu söyledi. Bedir, “Kupadaki hedefimizi söylemeye gerek yok, ilkini yapmıştık. O kupa tek başına canı sıkılıyor, yanına arkadaş gelsin isteriz. Zaten kadroyu da bu manada geniş tutmaya çalışıyoruz, her iki kulvarda da devam edeceğiz. İkisinde de gidebildiğimiz yer nereyse oraya kadar devam edeceğiz” diye konuştu.