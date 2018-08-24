Erol Bedir: "Teklif vardı da biz mi vermedik"

transfer tescil sezonu bitmeden kadrosuna yeni bir isim katıp katmayacağı merak edilen Kayserispor’da gözler Başkan Erol Bedir’de.

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor’un antrenmanını izlerken basın mensupları ile sohbet eden Başkan Erol Bedir, şu an için gündemde bir transfer olmadığını ifade etti. Bedir, "Sayısal olarak eksikliğimiz yok. Güç olarak da eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Bir iki futbolcumuzda performans düşüklüğü var. Ancak bunların geçici olduğunu düşünüyorum. Elbette alternatifli bir kadroya sahip takımımızda forma bekleyen hali hazırda önemli oyuncular var. Dolayısıyla şu an için bir transfer düşünmüyoruz. Böyle giderse transfer sezonunu noktalandırmış oluruz. Ancak fırsat transferi olursa da bunu da yaparız" dedi.

Takımdan ayrılacak futbolcu olup olmayacağı yönündeki soruya da, bazı tekliflerin geldiğini ancak bunların tatmin edici boyutta olmamasından ötürü değerlendirmeye dahi almadıklarını ifade eden Erol Bedir, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in aktif siyasi yaşantısında merhum Başbakan Bülent Ecevit’e sarfettiği bir söz ile açıklama yaptı. Beklenildiği ölçüde bir teklif gelmediğini ifade eden Erol Bedir, "Demirel’in dediği gibi, ’Benzin vardı da biz mi içtik.’ Ciddi transfer teklifi oldu da biz mi vermedik. Süper Lig normlarında teklif gelmedi. Deniz’e de gelmedi. Sadece Kana Biyik için Trabzon’un girişimi oldu. Onun da devamı gelmedi" ifadelerinde bulundu.