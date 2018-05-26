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26 Mayıs 2018 12:29

Erol Bedir: “Yapacağımız takviyeler takımımız önümüzdeki sene yine ses getirecek”

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Kayserispor’a yapılacak takviye futbolcular ile takımın gelecek sene de ses getireceğini söyledi.

Erol Bedir: “Yapacağımız takviyeler takımımız önümüzdeki sene yine ses getirecek”

26 Mayıs 2018 12:29


Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamada, takıma yapacakları transferler hakkında bilgiler verdi. Şimdiye kadar 6 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını kaydeden Bedir, “Sezonun son maçından önce hocamızla karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Çünkü hem hocamız Sumudica hem de biz başarıya endeksliyiz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Özellikle 2’inci yarı da bunu yapamayınca ayrılığında artık mukadder olduğunu düşündük ve güzel bir şekilde ayrıldık. Sumudica’yı havaalanından yolcu ettikten sonra yeni hocamız Ertuğrul Sağlam’a da ‘Hoş geldin’ dedik. Geçtiğimiz sezon başında elimizde 8-10 futbolcu bile yoktu. 15-16 tane futbolcu transfer etmek zorunda kaldık ve bulduğumuz yerlere saldırdık. İsabetli transferler de yaptık ki, daha ligin ilk yarısında 30 puanı toplamış olduk. Bu yıl ise sayısal olarak elimizde19 tane 1’inci lig kapasiteli oyuncu var. Gençlerde bu 22 falan oluyor ama 5-6 tane oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Bu performansla ilgili durumlardan dolayıdır” ifadelerini kullandı.


Giden futbolcuların yerlerini dolduracaklarını kaydeden Başkan Bedir, 4 veya 5 oyuncuyu transfer edeceklerini söyleyerek, “Giden oyuncuların yerini doldurmamız lazım. Sayısal olarak da 4 veya 5 oyuncu alma konusunda mutabık kaldık. İsimlerini de a ve b planı olarak belirledik. Zannediyorum, yine her zaman olduğu gibi Kayserispor en kısa sürede transferlerini tamamlar ve önce Kayseri sonra Erzurum ve akabinde de Hollanda’da hazırlık kamplarına başlar, sezona gireriz diye düşünüyorum. Elimizdeki kadro, yapacağımız takviyeler ile yine önümüzdeki sene Türkiye’de ses getirecek ve bugün ki çıtayı çok daha yukarlara çıkaran bir kadro olacak. Bunun içinde çalışıyoruz” diye konuştu.




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