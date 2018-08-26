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26 Ağustos 2018 00:07

Erol Bulut: “Bizim için iyi bir puan”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda Kayserispor ile berabere kaldıkları maçın ardından “Bizim için iyi bir puan” dedi.

Erol Bulut: “Bizim için iyi bir puan”

26 Ağustos 2018 00:07


Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Erol Bulut, “İlk yarının son 20 dakikasında verdiğimiz 1-2 tane pozisyon var. İkinci yarıda da rakibe verdiğimiz pozisyon var ama bizim yakaladığımız pozisyonlar var. 2 takım da fırsatlarını değerlendiremediler. Sonuçta her 2 takım da 1 puanla ayrılmış oldu. Bizim için iyi bir puan. Yolumuza bu şekilde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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