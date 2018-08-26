Erol Bulut: “Bizim için iyi bir puan”

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Erol Bulut, “İlk yarının son 20 dakikasında verdiğimiz 1-2 tane pozisyon var. İkinci yarıda da rakibe verdiğimiz pozisyon var ama bizim yakaladığımız pozisyonlar var. 2 takım da fırsatlarını değerlendiremediler. Sonuçta her 2 takım da 1 puanla ayrılmış oldu. Bizim için iyi bir puan. Yolumuza bu şekilde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.