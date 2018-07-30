Ersoy, Sanayicinin Sorunlarına El Attı

Ersoy, Kayseri’nin 2. Teşvik bölgesinde değil en az Gaziantep, Manisa ve Balıkesir gibi illerinde bulunduğu 3. Teşvik bölgesinde olması gerektiğini söyledi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamında ziyaret eden Ersoy, Kayseri’nin teşviklerden daha çok yararlanması gerekteğini vurguladı. Kayseri’nin 2. Teşvik bölgesinde değil, daha iyi yerlerde olması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de 42 ilin faydalandığı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ile ilgili olarak harekete geçen Ersoy Kayseri’nin de bu kapsama alınması için görüşmeler yapmıştı. Son olarak Kayseri OSB Başkanı Nursaçan’ı makamında ziyaret eden Ersoy, sanayicinin sorunlarını dinledi, destek istedi.

Ersoy, mevcut teşviklerden sanayicinin daha fazla faydalanması için 5 uzman ile Organize Sanayi Bölgesi’nde bilgilendirme toplantıları yapmayı planladıklarını ifade etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise şunları söyledi:

“Ülkemizde 2012 yılından bu yana bölgesel teşvik sistemi uygulanmaktadır. Gelişmişlik düzeylerine göre illerimiz 6 bölgeye ayrılmış durumda. Bu kapsamda Kayseri 2. Bölgede, Gaziantep, Manisa ve Balıkesir gibi iller 3. Bölgede, Afyon, Kütahya ve Hatay gibi iller ise 4. Bölgede yer alıyor.

Kayseri 2. Bölgede yer aldığı için 3. Bölgeye göre yüzde 30-40 gibi eksik yararlanıyor. Örneğin 2. Bölgede SGK işveren hissesi prim muafiyeti 3 yıl süre ile verilirken, 3. bölgede 5 yıl süre ile veriliyor.

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü yeni dönemde Ticaret Bakanlığı’na bağlandı. Yeni düzenlemeler yapılıyor. Kayseri’deki yatırımcının en iyi şekilde desteklerden faydalanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımızla hem bölgesel teşviklerden daha çok yararlanabilmek hem de özellikle mobilyacılarımıza verilebilecek sektörel bazlı desteklemelerle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın ülkemizde var olan teşviklerle ilgili bilgilendirilmediğini bu nedenledir ki şehrimize yapılacak bazı yatırımların başka bölgelere gittiğini düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde teşvik sistemimiz ile ilgili sektör yatırımcılarımızın, yatırım yapmadan önce yararlanabileceği tüm destekler konulu bir bilgilendirme toplantısı yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de açıkladığımız üzere Tarım Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız Kalkınma Ajanslarının, KOSGEB’in, İşkur’un ve Eximbank’ın desteklemeleri ile alakalı konusunda uzman arkadaşlarımız ile çalışmalar yürütüyor. Önümüzdeki günlerde mevcutta ki desteklemeler ve bundan sonrasında istenebilecek yeniliklerle ilgili bir sunum hazırlayıp yatırımcılarımızla paylaşmayı planlıyoruz. Amacımız hiçbir yatırımcımızın bilgi eksikliğinden kaynaklı zarara uğramaması ve Kayseri’mizin hak ettiği desteklerden layıkıyla yararlanabilmesi. Bu konuda bütün kurum ve kuruluşlarımızdan yatırımcılarımızın talepleri doğrultusunda ekstra destek talebimiz olacak. Bu sayede şehrin üretimine katkı sunan değerli işadamlarınızın yatırımlarının önünü açacak, hem istihdama hem de ihracatı artırarak ekonomimize katkı sunacağımızı düşünüyorum. Kayseri inşallah hak ettiği yere gelecektir.”

OSB Başkanı Nursaçan’da “Şehrimizin menfaatine uygun olan her işte oluruz. Kayseri sanayisini ileriye götürecek kim varsa yanında oluruz. Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy’un girişimleri bizleri de oldukça memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.