İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ertuğrul Sağlam: “Bu galibiyet bize ilaç gibi geldi”

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sivasspor galibiyeti sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Bu galibiyet bizim için ilaç gibi geldi” dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı DG Sivasspor'u 2-0 mağlupğ etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bazen sonuca bakmadığınız maçlar oynarsınız. Bu gün de öyle bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyum. Bu gün alınacak olan maçın bize büyük bir fayda sağlayacağını, baskı ve öz güven eksikliğini ortadan kaldıracağını söyledim. Bu gün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Takımlarına sahiplendiler. Alınan üç puan için onlar adına, yönetimimiz adına sevinçliyim. Oyuncularım adına çok mutluyum. Onlar ellerinden geleni yaptılar kazanmak için. Bize bir çok açıdan katkı sağlayacak bir maç kazandık. Futboldaki şans bizim yanımızdaydı. Son maçlarda kalemize gelen ilk topların göl olduğunu gördük. Bu yüzden biraz şanslıydık. Kazanmak zorundaydık, üzerimizdeki baskıyı atmak ve yeniden lige girebilmek için elimizden geleni yaptık. Ekonomik alanda kulüp sıkıntılı bir süreç yaşıyordu, sıkıntıyı atlatmak için ve daha rahat hareket etmek için herkes çabalıyor. Sakatlarımız aramıza katılır inşallah. Kadroda alternatif oyuncu açısından biraz daha rahatlayacağız. Bütün sıkıntıları ortaya koyduğumuz zaman alınan galibiyet bize ilaç gibi geldi. Bizim için bundan sonrası çok daha iyi olacak diyebiliriz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.