Ertuğrul Sağlam: "İstek ve arzu bundan sonraki haftalarda daha da artarak devam edecek"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 9. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Kayserispor, ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Çaykur Rizespor maçında uzun süre eksik kalmalarına rağmen oyuncuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyleyerek, "Uzun süre eksik oynadığımız, ikinci yarı maçı çevirmek için oyuncularımızın gerçekten üst düzey karakter gösterdiği bir maçı maalesef kazanamadan bitirmek bizi üzdü. Maçtan sonra da söyledim, oyuncularımız özellikle 1-0'dan sonra durumu dengede tutmak için üst düzey mücadele ortaya koydular. Belki 10 kişi kalmasak daha fazlasını yapabilirdik" dedi.

"Oyuncularımın mücadelesinden memnunum"

Oyuncuların sahada gösterdiği mücadeleden dolayı memnun olduğunu ancak gereksiz kart görmemeleri konusunda biraz daha düşünmeleri gerektiğinin altını çizen Sağlam, "Oyuncularımın mücadelesinden memnun olduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu istek, arzu ve sahiplenme duygusu inşallah bundan sonraki haftalarda daha da artarak devam edecek. Bundan sonraki süreçte gereksiz kartlarla eksilmememiz gerekiyor. Oyuncularımızın bu konuda biraz daha dikkatli olmasına ihtiyacımız var. İnşallah onlar da bu konuyu biraz daha ciddi düşünüp bundan sonraki süreçte gereksiz kartlarla ne rakibini maç içerisinde eksik bırakacaklar ne de sonraki haftaları kendilerinin oynamaması gereken bir durumu ortaya çıkaracaklar. İnşallah bundan sonrası iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini de sözlerine ekleyen Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli takımda oyuncularımız var. Onun yanında geçen seneden hala süregelen sıkıntılarımız var. Böyle ara dönemlerde bu oyuncularımızı hem dinlendirerek hem de tedavilerini yaparak bundan sonraki yoğunluğa hazırlamaya çalışacağız. İnşallah Kana Bıyık, Deniz hafta başında takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayacak. Atilla ve Tiago da 2 gün sonra başlayacak. Onların da gelmesiyle biraz daha sayısal anlamda güzel ve keyifli antrenman yapacak sayıya ulaşacağız."