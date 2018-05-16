Ertuğrul Sağlam, Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İmza töreninde konuşan Sağlam, "Türk futboluna altın harflerle yazılacak yeni bir başarını hikayesinin temelleri bugün burada atılıyor" dedi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayserispor Kulüp Başkan Erol Bedir, "Bugün güzel bir havada güzel bir başlangıç için birlikteyiz. Biraz sonra atacağımız imzalarımızın hep Kayseri’ye hem Kayserispor’a hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Dün itibariyle Sumudica ile yollarımızı karşılıklı görüşerek ayırdık. En ufak bir sıkıntı yaşamadan, birbirimizi kırmadan ayrıldık. Ayrılmamızın önemli sebepleri vardı ama en önemlisi, ikinci yarıda Kayserispor’a yakışmayan oyun ve skorlardı. Bunun sebeplerini tespit edemediğimiz için ayrılık kaçınılmaz oldu. Biraz önce havaalanında hocamızı çiçeklerle uğurladık. Hocamızla ayrıldıktan sonra hemen Kayserispor’a hoca bulmak için düşünmeye başladık. Bu arada çok değişik kişilerin Kayserispor’da çalışmak istediklerini öğrendim. Bu beni mutlu etti. Bizim de gönlümüzde birileri vardı, ben de Ertuğrul hocamızı aradım çalışmasını, kariyerini ve kişiliğini çok yakından bildiğim bir arkadaşımız. Kendisini Kayserili gibi hisseden ve buraya emek vermiş bir hocamız. Bana göre yarım kalan bir sevda var ve o sevdanın tamamlanması lazım. Telefonda 15 dakika bile konuşmadık. ’Başkanım Kayseri benim ikinci memleketim, ben orada kariyer yapmaya başladım ve o kariyer bana uğurlu geldi. Eğer Anadolu’da çalışacaksam, bunun adı Kayserispor’dur’ dedi. Bugün itibariyle geldi. Hasret giderdik ve Kayserispor’u nasıl yukarılara çıkaracağımızı konuştuk" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da, "Bugün güzel bir gün. Hepimizin beklediği Ramazan’ın ilk günü. Her şeyden önce Ramazan ile başlayan bu birlikteliğin hayırlı olacağına inanıyorum. Burada olmama vesile olan Kayserispor taraftarına, başkanımıza ve onunla fikir birliği yapan herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kayseri’ye indiğim zaman kendi memleketimize gelmiş olmanın huzuru içimi kapladı. Uzun yıllar sonra tekrar Kayseri’de olmanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah Türk futboluna altın harflerle yazılacak yeni bir başarını hikayesinin temelleri bugün burada atılıyor. Herkes iyi niyetli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı.