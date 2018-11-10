Ertuğrul Sağlam: “Milli takım arasında yeniden ayağa kalkacağız”

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bugünkü maçtan beklentilerimiz vardı. Geçtiğimiz haftalardaki hatalarımız ön plana çıktı. Kalemize gelen ilk top gol oldu. İkinci yarı pozisyon bulmaya başladık derken, saçma sapan bir gol yedik. 2-0'dan sonra oyunun dengesi bozuldu. Kırmızı kart oyunu kopardı. Çok üzgünüm. Bugün Kayserispor için yeni bir dönem başladı. Başkanımız yeniden görev aldılar. Onlara hayırlı olsun hediyesi vermek istiyorduk ama olmadı, üzüntülüyüz. Taraftarımıza teşekkür ederim. Onları üzdüğümüzün farkındayız ama şunu içtenlikten söylüyorum” dedi.

Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Sağlam, “Zor bir süreç geçiyoruz ama bu sıkıntıları aşacak güçteyiz. Şehir olarak kenetlenerek bu sıkıntılı günlerden kurtulacağız. Milli takım arasını iyi geçirerek bu takımı ayağa kalkmış olarak herkes görecek. Taraftarlarımızdan özür diliyorum, onları üzdüğümüz için. Bu dönemde ağlamak kar etmeyecek, güçlü olmak lazım sıkıntılarımızı giderecek tecrübemiz de var, gücümüz de var” ifadelerini kullandı.