Ertuğrul Sağlam Sivasspor'a karşı yine kazandı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Sivasspor'a karşı bir maç daha kazandı.

Bugüne kadar görev aldığı takımlarda Sivasspor'a karşı 27 kez kazanmak için çaba sarfeden teknik direktör Ertuğrul Sağlam, dünkü 2-0'lık sonuç ile 13. kez galip geldi. Sivasspor'a karşı 8 kez kaybeden Ertuğrul Sağlam, 6 maçta da üstünlük kuramadı ve berabere kaldı.

Kayserispor'a ikinci dönemini geçiren Ertuğrul Sağlam, sarı kırmızılı takım ile 5 kez Süper Lig statüsünde Sivasspor'a karşı mücadele verdi. Bu maçlarda Sağlam yönetimindeki Kayserispor 2 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi elde etti. Ertuğrul Sağlam'ın Kayserispor'da görevli iken çıktığı Sivasspor müsabakaları ve sonuçları şöyle:

2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2

2006/2007 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5

2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2

2018/2019 Kayserispor-Sivasspor 2-0