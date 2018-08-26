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26 Ağustos 2018 00:08

Ertuğrul Sağlam: “Takımın mücadelesinden memnunum”

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Takımın mücadelesinden memnunum” dedi.

Ertuğrul Sağlam: “Takımın mücadelesinden memnunum”

26 Ağustos 2018 00:08


Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Kendi sahamızda kazanmak istediğimiz ve bunu için de pozisyonlar üretip net pozisyonlar bulduğumuz, sonucunda kazanamadığımız, 3. haftayı da yenilmediğimiz bir maçı değerlendiriyoruz. Maçın zor olacağını biliyorduk ama ikinci yarı 3-4 tane net pozisyon bulduk. Bunları değerlendirememek bizim adımıza sıkıntılı bir durum. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Takımın mücadelesinden memnunuz. Daha iyi olacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi bir takım görüntüsü vereceğiz. Malatyaspor da iyi mücadele etti” şeklinde konuştu.




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