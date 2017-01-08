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08 Ocak 2017 16:02

Ertuğrul Yücebaş Yeniden MHP Melikgazi İlçe Başkanı Seçildi

Ertuğrul Yücebaş Yeniden MHP Melikgazi İlçe Başkanı Seçildi

08 Ocak 2017 16:02

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçildi.
MHP Melikgazi ilçe başkanlığının 12. olağan kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP 25. dönem Milletvekilleri Hasan Ali Kilci, Süleyman Korkmaz, MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Bildiklerimizi unutmadık ama gün birlik ve beraberlik günüdür" diyerek MHP’nin sonuna kadar devletinin yanında olduğunu söyledi.
MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı’nın 12. Olağan Kongresine tek aday olarak giren Ertuğrul Yücebaş, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.



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