ERÜ 75 düşünür mezun etti

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen törene; Rektör Yardımcısı Pof. Dr. Murat Doğan, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Akın Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Tokakkaya’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törenin açış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, bölümleri hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Topakkaya, “Erciyes Üniversitesi felsefe bölümü formasyon olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki, çok mükemmel bir şekilde yetişmiş öğrencilerimiz. Başta diller olmak üzere yoğun bir programımız var. Mezunlarımızın mükemmel bir şekilde yetiştiğini söyleyebiliriz. Bu bölümü bitiren bütün öğrencilerimizin iyi bir yerlerde olacağını tahmin ediyorum” dedi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan da konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti.

Dekan Aktan, “Bugün burada felsefe bölümünden mezun vermenin mutluğunu yaşamaktayız. Meşhur Şairimiz Yunus Emre’nin dediği gibi, ‘İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır’ yani bu ilim yapmakta, üretmekte düşüncenin ürünüdür” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan ise konuşmasında felsefe bölümünün yeni olmasına rağmen güçlü bir bölüm olduğunu söyledi.

Rektör Yardımcısı Doğan, “Sevgili mezun arkadaşlarım. Başınız dik olsun. İyi, çok iyi bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Üniversitemiz Türkiye’de ilk 10’a giren bir üniversite. 5 milyon metrekarede 2 kampüste yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. 5 bini aşkın personelimiz var. 18 fakültemiz var. Üniversitemiz sadece Türkiye’de değil, dünya sıralamalarında da iyi yerde. Samimiyetle şunu şöyleyim. Yaklaşık 6 yıldır yöneticilik yapıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bilime, araştırmaya bu kadar destek verdiği ve bu kadar bütçe ayırdığı başka bir dönem bilmiyorum. Bundan tabi ki bizim üniversitemizde faydalanıyor. İnşallah daha da ileri gideceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm birincisi Hatice Aydın mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından, keplerin havaya fırlatılmasıyla tören sona erdi.