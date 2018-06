ERÜ BESYO’da Mezuniyet Coşkusu

Program kapsamında 370 öğrenci mezun oldu.

Prof. Dr. Ahmet Bilge Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, BESYO Müdürü Doç. Dr. Yahya Polat ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

BESYO Müdürü Doç. Dr. Yahya Polat, törende yaptığı konuşmada mezun öğrenciler ile her zaman gurur duyduklarını söyledi. Doç. Dr. Polat, “Öğrencilerimiz başarıları ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri dereceleri ve akademik başarılarıyla her zaman bizim gururumuz oldular. Aileleri olarak sizlerde onlarla her zaman gurur duymalısınız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Rektör Güven, “Değerli velilerimiz bugün uzun yıllar emek verdiğiniz çocuklarınızın mezuniyeti ve onların bir bayramıdır. Çocuklarınıza uzun yıllar emek verdiniz. Meyvesini almakta en doğal hakkınız. Hem hocalarımız, hem aileleri olan sizler, onlara büyük emekler verdiniz. Onlarda sizleri mahcup etmediler. Bugün başarılı bir üniversitenin başarılı bir okulundan mezun oluyorlar. İnşallah gelecekte de bu vatana, millete büyük emekler ve gayretler göstereceklerine eminiz ve onlara güveniyoruz. Gelecek onların ellerinde şekillenecek” diye konuştu.

Tören okul birincisinin mezuniyet kütüğüne ismini çakması ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesiyle son buldu.