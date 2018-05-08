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08 Mayıs 2018 11:38

ERÜ Çocuk Hastanesi’nde Maddi Durumu İyi Olmayan Çocuklar Yararına Kermes Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi ile Talas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, hastanede yatarak tedavi gören ve maddi durumu iyi olmayan çocuklar yararına kermes düzenlendi.

ERÜ Çocuk Hastanesi’nde Maddi Durumu İyi Olmayan Çocuklar Yararına Kermes Düzenlendi

08 Mayıs 2018 11:38


Çocuk Hastanesi önünde gerçekleştirilen kermese refakatçi anneler tarafından hazırlanan süs eşyaları ve gıda ürünleri yer aldı.


Kermese, Talas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akçalı, Hastane Müdür Yardımcısı Necla Güngör Camuscu’nun yanı sıra çok sayıda personel ve hasta yakını katıldı.


Kermesin açılış kurdelesini kesen Talas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akçalı, kermesin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.


Hastane Müdür Yardımcısı Necla Güngör Camuscu da, kermesten elde edilen gelir ile maddi durumu iyi olmayan hastaların ilaç ve yol masrafları giderlerine katkı sağlanacağını söyledi.


Kermes 10 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek.




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