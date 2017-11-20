Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 13:42

ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde “Önlük Giyme” Töreni Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, “2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Önlük Giyme Töreni” düzenlendi.

ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde “Önlük Giyme” Töreni Düzenlendi

20 Kasım 2017 13:42

Törende diş hekimliği eğitimine başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.


Gerçekleştirilen önlük giyme törenine, çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve aileler katıldı.


Törenin açılış konuşmasını Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim yaptı. Yrd. Doç. Dr. Devrim, “Sevgili öğrencilerimiz; uzun ve yorucu bir eğitim sonucunda yeni bir hayatın kapılarının önünüze açılacağı fakültemize ilk adımınızı attınız. Giyeceğiniz önlükler hayatınız boyunca taşıdığınız onurunuz olacaktır" dedi.


Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş da, Avrupa’da bin 700 kişiye bir diş hekimi düşerken, ülkemizde ise 2 bin 600 kişiye bir diş hekiminin düştüğünü kaydetti.


Konuşmaların ardından, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında akademik başarı elde eden öğretim üyeleri ile, dönem birincisi, dönem ikincisi, dönem üçüncüsü ile dönem dördüncüsü olan öğrencilere plaket takdim edildi.


Tören diş hekimliği eğitimine başlayan 110 öğrenciye, beyaz önlüklerinin giydirilmesi ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç