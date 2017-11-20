ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde “Önlük Giyme” Töreni Düzenlendi

Törende diş hekimliği eğitimine başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Gerçekleştirilen önlük giyme törenine, çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve aileler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim yaptı. Yrd. Doç. Dr. Devrim, “Sevgili öğrencilerimiz; uzun ve yorucu bir eğitim sonucunda yeni bir hayatın kapılarının önünüze açılacağı fakültemize ilk adımınızı attınız. Giyeceğiniz önlükler hayatınız boyunca taşıdığınız onurunuz olacaktır" dedi.

Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş da, Avrupa’da bin 700 kişiye bir diş hekimi düşerken, ülkemizde ise 2 bin 600 kişiye bir diş hekiminin düştüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında akademik başarı elde eden öğretim üyeleri ile, dönem birincisi, dönem ikincisi, dönem üçüncüsü ile dönem dördüncüsü olan öğrencilere plaket takdim edildi.

Tören diş hekimliği eğitimine başlayan 110 öğrenciye, beyaz önlüklerinin giydirilmesi ile son buldu.