ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 'Önlük Giyme Töreni' düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde, '2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Önlük Giyme Töreni' düzenlendi. Törende diş hekimliği eğitimine başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen önlük giyme törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Recai Kılıç, Dekan Prof. Dr. Adnan Öztürk, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş ile çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmalarında ilk olarak kürsüye Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş geldi. Ardından kürsüye gelen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Dekan Öztürk, “Sevgili Öğrenciler; lütfen hocalarınıza, hastalarınıza, anne ve babalarınıza saygılı olun. İyi iletişim kurun. Sizin iyi bir diş hekimi olmanız yetmez. İletişiminiz iyi yapmanız lazım. Meslek sahibi olmak için, sınıf geçmek için değil, öğrenmek için çalışın” dedi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, Erciyes Üniversitesi'nin, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında Anadolu'dan tek üniversite olduğunu belirtti ve öğrencilere şu şekilde seslendi;

“Sevgili öğrenciler, sizler bugün beyaz önlük giyeceksiniz. Beyaz önlük masumiyeti, saflığı, temizliği ifade eder. Hekimlik kutsal bir meslektir. Sizler kutsal bir mesleğe adım atmış bulunuyorsunuz. Bunun değerini de hem maddi, hem de manevi ileri de göreceksiniz. Benim sizden beklentim şudur. Kaliteli bir üniversitede ve kaliteli bir fakültede çok kaliteli öğretim üyelerinden çok önemli bilgiler alarak, çok iyi bir diş hekimi olacağınızı biliyorum. Bunda bir kaygım yok. Sizlerde kaygı duymayın. Sadece sizlerden ricam, vatanını, milletini seven, ailesine devamlı saygılı olan, vatansever bir birey olarak yetişmenizi istiyorum."

Konuşmaların ardından, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında akademik başarı elde eden öğretim üyeleri ile dönem birincisi, dönem ikincisi, dönem üçüncüsü ve dönem dördüncüsü öğrencilere plaket takdim edildi. Tören diş hekimliği eğitimine başlayan 114 öğrenciye, beyaz önlüklerinin giydirilmesinin ardından sona erdi.