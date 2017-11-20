ERÜ Hastaneleri 2. Üroonkoloji Konsey Toplantısı Gerçekleştirildi

Üroonkoloji Konseyi Eğitim Toplantısı” Radisson Blu Otel’de gerçekleştirildi. Böbrek tümörlerinde yeni tedavi yöntemlerinin ele alındığı toplantıya,üroloji, onkoloji, radyasyon onkoloji, nükleer tıp, radyoloji ve patoloji branşlarından çok sayıda akademisyen katıldı.

Eğitim toplantısının açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez, gerçekleştirilen toplantının üroonkoloji konusunda bu yıl ikinci toplantı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gülmez, "Anabilim Dalı olarak eğitim toplantıları yapmaya devam ediyoruz. İlk toplantımızı Mayıs 2017’de yapmıştık ve konusu prostat kanserleri idi. Bugünkü toplantının konusu ise ‘böbrek tümörleri’. Bundan sonra yapacağımız uluslararası toplantıda da mesane kanserlerini ele almayı planlıyoruz” dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kula da, katılımcılara teşekkür ederek, toplantıda ele alınan konunun önemine vurgu yaptı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ise, "Sigaranın çok yaygın kullanıldığı ve obezitenin geliştiği bir dönemde, böbrek tümörlerinin görülme oranı da artmaktadır. Bir de erken tanı konulmasıyla alakalı hastalığın teşhisinde göreceli artış olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından sunumlara geçildi. Sunumu yapan akademisyenler, “Lokalize Hastalık” ve “Metastatik Renal Kitlelere Yaklaşım” konularında bilgiler verdi.

Toplantının sonunda ise ERÜ Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, üroloji, radyoloji, nükleer tıp, patoloji, onkoloji ve radyasyon onkolojisinden çok sayıda uzmanın katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantıda, böbrek tümörlerine yönelik tanı ve tedavi yöntemlerinin bütün yönleriyle ele aldıklarını söyledi.

Doç. Dr. Demirtaş, “Böbrek tümörü son zamanlarda dünya çapında ve ülkemizde gittikçe artan sıklıkta görülmektedir. Bu nedenlerden birisi görülme sıklığının artması, diğeri ise görüntüleme yöntemlerinin artmasıyla tanı koyma olanağının artmasıdır. Bu güncel ve hayati derecede önemli hastalığı, multidisipliner olarak radyoloji, üroloji, onkoloji ve patoloji olarak birlikte ele aldık. Bir sonraki toplantımız uluslararası bir platformda önümüzdeki yıl gerçekleştireceğiz” diye konuştu.