Erciyes Çocuk Romatoloji Akademisi Tedavine Uy, Spor Yap, Daha İyi Ol 2018” etkinliği düzenlendi.

Çocuk Hastanesi’nde düzenlenen etkinliğe, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ruhan Düşünsel ile çok sayıda doktor, hemşire, romatizma hastası çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ruhan Düşünsel, Erciyes Çocuk Romatoloji Akademisi hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Düşünsel, “Çevreden gelen hastalarımızla birlikte çok sayıda hastaya hizmet vermekteyiz. Tüm hastalarımızla bir aile gibiyiz. Bu toplantılar hastalıklar hakkında toplumda farkındalık yaratmak için yapılmaktadır. Tabi buraya gelenler daha çok bizim hasta grubumuz. Ama dışarda yapılan etkinliklere farklı hastalarda katıldığı için romatizmal hastalığı duyurmuş oluyoruz. Hastalarımız ve ailelerimizle birlikte güzel bir vakit geçirmiş oluyoruz. Hasta, hasta sahibi ve sağlıkçıların uyumu olmazsa bütün kronik hastalıklar gibi romatolojik hastalığında tedavisinde başarıya ulaşmak mümkün değil. Bu sebepten dolayı da biz bu etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl 4.’sünü yapmakta olduğumuz toplantı artık gelenekselleşti. Bundan sonrada her yıl devam edeceğiz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da konuşmasında amaçlarının hastalık hakkında farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Dekan Poyrazoğlu, “Topluma çocuk romatolojisini anlatmak gerekiyor diye düşündük. Bu konuda da etkinlikler yaparak farkındalık oluşturalım kararını verdik. Bugün hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Sadece akademik personel değil, hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza neler yapmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Arş. Gör. Nihal Şahin tarafından romatolojik hastalıklarda tedavi ve izlem süreci hakkında bilgi verdi.

Daha sonra etkinlik kapsamında çocuk hastanesi bahçesinde egzersiz ve rehabilitasyon, yoga, refleksoloji ve jimnastik etkinliği düzenlendi.

Buradaki etkinliklere, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ile Başhekim Prof. Dr. Kudret Doğru’da katıldı.