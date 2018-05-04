Etkinlik kapsamında ameliyathaneler girişi, çocuk hastanesi ve üniversite kreşine stant kuruldu. Kurulan bu stantlarda sağlık personeline el hijyenin önemini anlatan broşür, dezenfektan ve el bakım kremi dağıtıldı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “Tüm dünyada olduğu gibi bizde 5 Mayıs’ta el hijyeni gününü kutluyoruz. El hijyeni enfeksiyonların önlenmesinde en önemli bir kuraldır. Hastanelerde de enfeksiyon önemli bir ölüm nedenidir. Hastanelerdeki enfeksiyonların önlenmesinde de el hijyeni önemlidir. Tüm dünya 5 Mayısta el hijyenini büyük aktiviteler ile kutlamakta bizde hastanemizde bu aktivitelere katılıyoruz” dedi.

Bu yılki el hijyeni gününün sloganının “Hastanede Sepsisi Önlemek Ellerinizde” olduğunu kaydeden Prof. Dr. Meşe, “Sepsis enfeksiyonun kontrolsüz hale gelip vücutta organ hasarına neden olmasıdır. Her yıl dünyada 30 milyon kişide sepsis gelişmekte ve bunların 6 milyonu hayatını kaybetmektedir. Türkiye’deki gerçek oran bilinmiyor, sepsis konusunda ama daha yüksek olduğu ve ölümlerinde fazla olduğu düşünülmektedir. Bizlerde özellikle hastanede gelişen sepsisin önlenmesinde el hijyeninin önemini vurgulamak için bu aktiviteyi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Etkinlik, Gevher Nesibe Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve üniversite kreşindeki çocuklara el hijyenin çeşitli aktiviteler ile anlatılmasının ardından sona erdi.