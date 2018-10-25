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ERÜ Hastanelerinde ‘Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi' düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde meme kanseri konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.


Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Başkanı Doç. Dr. Mevlüde İnanç, meme kanserinin nedenleri, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.


Meme kanserinin kadınlarda sık görülen bir kanser türü olduğunu belirten Doç. Dr. İnanç, kadınlarda belirli bir yaş sonrası meme kanseri taramalarının önemli olduğunu kaydetti.

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