ERÜ Hastanelerinde Prostat Biyopsi Kursu düzenledi

Üroloji Akademisi Üroonkoloji Alt Birimi Çok Merkezli Multiparametrik Prostat MRG/US Füzyon Prostat Biyopsi Kursu'nun ilki Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nde gerçekleştirildi.

Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez'in yanı sıra akademisyenler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez, prostat kanserinin sık görülen bir kanser türü olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gülmez, “Yaş ilerledikçe prostat kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Tanısı da problem arz etmektedir. Biz örneğin böbrek kanserlerinde daha rahat tanı koyabiliyor ve tomografide kitleyi görebiliyoruz. Fakat erken dönem prostat kanserinde bu biraz daha zor oluyor. Erken dönemde biyopsi çok önem arz etmekte. Biyopsinin de yeni teknikle yapılması tanı oranını artırdı. Erken tanı konunca tabi ki tedavide de başarı oranı artmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Gülmez'in açılış konuşmasının ardından yaklaşık bir buçuk saat süren teorik eğitimde kursiyerlere Ürolojiden Bölümünden Doç. Dr. Abdullah Demirtaş ve Öğr. Gör. Dr. Şevket Tolga Tombul, Radyoloji Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Karahan, Patoloji Bölümünden Prof. Dr. Hülya Akgün tarafından multidisipliner olarak prostat biyopsisi anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından pratik eğitime geçildi. Eğitim toplantısı hakkında bilgiler veren proje koordinatörü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, "Günümüzde akıllı biyopsi olarak da adlandırılan ve yoğun ilgi gören bu konuyla ilgili olarak talep fazla olmasına rağmen hasta başı eğitimin yoğunluğu nedeniyle yalnızca 5 kursiyer kabul edilebildi. Vaka başında her hastanın multiparametrik MR görüntüleri değerlendirildi. Tüm kursiyerlerin aktif katılımı ile kognitif füzyon ile rijit ve elastik yazılımlı cihazlar ile füzyon biyopsi alınması işlemleri gerçekleştirildi. Multiparametrik MR görüntüleri ile gerçek zamanlı ultrason görüntülerinin eşleştirilmesi işleme ve hedef işaretlemeleri yapıldı. Son olarak tüm kursiyerler aktif olarak hem hedeflenen lezyonlardan hem de standart biyopsi odaklarından biyopsi alarak kursu tamamladılar. Kursun oldukça faydalı olduğunu belirten kursiyerler, bu tür küçük vaka başı kurslarının eğitim açısından daha faydalı olduğunu belirttiler" diye konuştu.

Doç. Dr. Demirtaş proje kapsamında aynı eğitimlerin Gaziantep, Samsun, Ankara ve İzmir de düzenleneceğini sözlerine ekledi.