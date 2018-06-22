ERÜ Hukuk Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Program kapsamında 228 öğrenci mezun oldu. Törende mezun öğrencilerden Hidayet Nur Yırık, diplomasını Melikgazi Kaymakamı olan babası Erkara Yırık’ın elinden aldı.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Murat Türk, Melikgazi Kaymakamı Erkara Yırık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Genel Sekreter Dr. Öğr Üyesi Akın Ünal ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, mezuniyet töreninin açış konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti.

Prof. Dr. Doğan, “İyi bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Erciyes Üniversitesi Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi arasında yer almaktadır. Dünya sıralamalarında ise genelde 600-800 bandında yer alıyor. Hukuk fakültemiz ise hâkimlik sınavları sonuçlarında 73 hukuk fakültesinin içerisinde genelde ilk sıralarda yer alıyor. 2016 yılı KPSS hukuk alanındaki sonuçlara göre üniversitemizin hukuk fakültesi 4. sıradadır. Bu bizim için gurur vesilesidir. Bu başarı öğretim elamanlarımızın ve öğrencilerimizin birlikte gayreti ile gerçekleşiyor. Bu açıdan bizler iyi hukukçular yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Biz sadece pozitif hukuku anlatmadık. Adil, dürüst, kararlı, çalışkan ve iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve iyi bir hukukçu olmak için olmazsa olmaz özellikler olduğunu derslerimizde ben ve arkadaşlarım vurgulamaya çalıştık. Hayatınıza bu düsturlarla yön verdiğinizde, hayatta mutlu, hukukçu kimliğinizin size biçeceği yeni rollerde de başarılı olacağınızdan şüphemiz yok” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise, “Erciyes Üniversitesi hukuk fakültesi, hukuk fakülteleri içerisinde ilk 6 içerisinde yer alıyor. Bu özellikle öğrencilerimiz için çok büyük önem ifade etmektedir. İyi bir hukuk fakültesinden, iyi hocalardan ve iyi bir eğitim ortamından eğitim alarak mezun oluyorlar. Bizim ülke olarak onlardan büyük beklentilerimiz var. Gelişmekte ve büyümekte olan, kendisine büyük Türkiye hedefini koymuş, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini belirlemiş bir ülkede yaşamaktayız. Mazlum ülkelerin sesi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyada haksızlığa karşı duran bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyaya hakkı, adaleti getirmeye çalışan bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir ülkeden bahsediyorsak, bu ülkede hukukçulara büyük görev düşüyor. İnşallah sadece ülkemizde değil, dünyada da hakkın, hukukun hâkim olması için sizler ellerinizden geleni yapacaksınız. Tüm genç mezunlarımızdan huzur ve barış içerinde dünyada daha yaşanabilir bir dünya, haksızlıkların olmadığı, eşitliklerin hakim olduğu, kimsenin kimseye zulüm etmediği bir dünyanın inşasına katkı vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de mezun öğrencilere hayatlarının her aşamasında başarılar diledi.

Karayel, “Mezuniyetiniz kutlu olsun ve hayatınız her daim başarılı olsun. İnşallah içinizden önemli yöneticiler çıkacak. Ama en önemlisi sizler aldığınız eğitimle insanların iyi bireyler olmalarına vesile olacaksınız. Çünkü hukuk fakültelerinin temelinde hak ve adalet kavramı var. Bizimde öncelikli işimiz hak ve adaletin tesisidir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Genel Sekreter Akın Ünal tarafından mezun öğrencilere yemin ettirildi.

Mezuniyet töreninde mezun öğrencilerden Hidayet Nur Yırık, diplomasını Melikgazi Kaymakamı olan babası Erkara Yırık’ın elinden aldı.

Tören, mezun öğrencilere diploma ve plaket takdiminin ardından, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmalarıyla son buldu.