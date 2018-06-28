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28 Haziran 2018 13:57

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017-2018 Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi.

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017-2018 Mezunlarını Verdi

28 Haziran 2018 13:57

Program kapsamında 7 bölümden toplam 650 öğrenci mezun oldu.


Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Uzay ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Uzay, mezun öğrencilerden hayatları boyunca okumayı ihmal etmemelerini istedi. Prof. Dr. Uzay, “Sevgili gençler, sürekli mesleğinize ve işinize yatırım yapacaksınız. Bundan da pişman olmazsınız. Mesleğiniz dışında da okumayı ihmal etmeyin. Öğrendiğiniz müddetçe gelişirsiniz. Kendinizi rahat ifade etmeniz için ve özgüveninizin gelişmesi için okumayı ihmal etmeyin. Ancak karınca gibi de depolamayın. Bilgiyi arı gibi bal üretmekte kullanın” dedi.


Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, mezun olan öğrencileri tebrik etti. Rektör Güven, “Bugünün yıldızları öğrencilerimiz. Onlarda 4 yıl boyunca gecelerini gündüzlerine kattılar. Sınav heyecanını hissedip bazen bütünlemeye kaldılar. Ama bugün mezun oluyorlar. Onları tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Ancak onlardan beklentilerimiz büyük. Onlar Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin geleceği. Ülkemizin bundan sonraki geleceğini şekillendirecek olan insanlar. Gerek özel sektörde, gerek kamuda, gerek kendi işlerini yaparken bu ülkenin gelişimi ve kalkınması için, büyük Türkiye’nin inşası için, onlara büyük görev düşüyor. Bunu da yapabileceklerine inanıyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi.




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