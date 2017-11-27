ERÜ ile KSMMMO uygulamalı eğitimde işbirliği yapacak

ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, KSMMMO Başkanı Anfer Yılmaz, ERÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Derviş Boztosun ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Derviş Boztosun, "2012 yılında kurmuş olduğumuz yüksekokulumuz, 2013 yılında öğrenci almaya başlamıştır. Kuruluş gerekçemizde sadece teorik eğitim veren fakülteleri eleştirerek, uygulamalı neler yapabiliriz diye düşündükten sonra böyle bir yüksekokul kurmaya karar verdik. Amacımız, öğrencilerin teorik bilgilerinin yanı sıra pratiklerini geliştirebileceği, hem kendilerine hem de sektöre ve mali müşavirlere faydalı olabileceği bir öğrenci profili ortaya çıkarmaktı" dedi.

KSMMMO Başkanı Anfer Yılmaz da, imzalanan protokolün öğrencilere faydalı olacağını söyleyerek, "Ben bunu bir vatandaşlık görevi ve istihdama katkı olarak görüyorum. Okulu bitirdikten sonra ailelerin beklentisi bir iş imkanının hemen sağlanmasıdır. Elimizde olmayan imkanlar ve ülkemizin durumu nedeniyle bu hemen olamıyor. Biz Mali Müşavirler Odası ve yönetimi olarak buna çok üzülüyoruz. Özellikle gençlerden bize iş başvurusuna gelenlerde ise tecrübe arıyoruz. Firmalara yerleştirmek için de, kendi yerimizde çalıştırmak içinde tecrübe arıyoruz. Bu sektörde açık var" şeklinde konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven de, bu tür protokolleri önemsediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Teorik eğitimin yanında pratik eğitimine de ihtiyaç var. Ülkemiz son zamanlarda bunu çok daha önemser hale geldi. Zaman içerisinde de bazı alanlarda tıp doktorluğunda olduğu gibi intörnlüğe dönüşmeye başladı. Bunun faydası, öğrencilerimizin burada aldıkları nitelikli teorik eğitimin zaman içerisinde pratik eğitime dönüşmesidir. Biz bu anlamda bu tür protokolleri önemsiyoruz. Başka alanlarda da bu protokolleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Hem öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için hem de mesleğe kazandırılması anlamında da büyük katkısı olacak."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.