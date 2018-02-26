ERÜ ’Mezuniyet Ormanı’ kuruyor

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek proje kapsamında, Erciyes Dağı’nda veya belirlenecek başka bir orman alanına üniversite öğrencilerinin yılda 8-9 bin civarında fidan dikmesi planlanıyor.

Rektörlük Senato Salonu’nda projenin imza protokol töreni gerçekleştirildi. Protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz ve çok sayıda senato üyesi katıldı.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları mezuniyet ormanı projesindeki amaçlarının hem öğrencilerde ağaç bilinci oluşturmak, hem de Kayseri’nin orman dokusuna katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Rektör Güven, “Orman Genel Müdürlüğü adına Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüteceğimiz bu proje kapsamında Erciyes Dağı veya şehirde uygun görülecek orman sahalarına üniversitemiz son sınıf öğrencilerinin fidan dikmelerini planlanmayız. Projeye üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında mezuniyet aşamasındaki öğrenciler katılacaklardır. İlk etapta 3 yıl süre öngörülen projede, orman sahalarına yılda 8-9 bin civarında öğrencimizin fidan dikmesini sağlayacağız. Proje kapsamında orman sahasının tespiti, ıslahı, ağaç temini ve ağaçların bakımı Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’ne, ağaç dikim etkinliğinin organizasyonu, katılım ve öğrencilere sertifika düzenlenmesi Üniversitemize aittir. İlkine bu yıl Nisan ayında başlamayı düşündüğümüz fidan dikme programlarını şölen havasında gerçekleştireceğiz. Fidan dikme etkinliği ve mezuniyet ormanı projesinin tüm şehrimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz ise, “Üniversitemiz ile böyle bir protokolü imzalamaktan minnet duyduğumu ifade etmek isterim. Öğrencilerimize çevre bilincini yerleştirmek ve daha da önemlisi bir fidanın nasıl dikildiğini teorik olarak göstermek çok önemli. Hayatı boyunca unutmayacağı bir anı olarak kalacağına inanıyorum. Önemli olan toprağa dokunmak. Belki sonraki yıllarda o fidanın durumunu görmek, çok iyi bir durum olacaktır. Anadolu’da özellikle Kayseri bölgemiz, orman varlığı anlamında çok fakir. Genel alanının yüzde sekizi ormanlık alanlarla kaplı. Bu alanında yarısı bozuk orman niteliğinde. Çok verimli bir orman yapımız olduğunu Kayseri için söyleyemeyiz. Toprak ve iklim şartlarından kaynaklanan bir netice bu. Kayseri’de orman dediğimizde; en güneyinde Adana ile sınır olan Yahyalı ilçemizde var. Yakınlarda orman bölgesi bulunmamaktadır. Erciyes’te yaklaşık 5-6 yıldır ağaçlandırma yapıyoruz. Şartlar çok zor durumda. Kayseri ili iklim anlamında hakikaten yağış kıtlığı çeken bir bölgemiz. Hem kışın kurak, hem de yazın kurak. Fidan dikmek önemli, ondan önemlisi de onu yaşatabilmek. Böyle bir protokolü üniversitemiz ile birlikte hayata geçirmekten son derece mutluyuz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ile Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, “mezuniyet ormanı” protokolüne imza attı.

"Genkök’te üretilen “karadut” fidanları tanıtıldı"

Protokol töreninde sonunda ise Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde (GENKÖK) üretimi devam eden nesli tükenmeye yüz tutmuş Kayseri’ye özgü karadut fidanlarının tanıtımı da yapıldı. Genkök’te üretim aşamasında fidanların Orman Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilecek projeyle uygun alanlara dikilebileceği belirtildi.