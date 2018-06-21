grup mezuniyet töreni kapsamında Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal ve Enerji Sistemleri bölümlerinden mezun olan 500 öğrenciye diplomaları verildi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynakları önceki Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı.

Süleyman Demirel Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninin açış konuşmalarında Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, mezun öğrencilerden sürekli kendilerini yenilemelerini ve hayat boyu öğrenmeye devam etmelerini istedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, eğitimin uzun bir maraton, mezuniyet programlarının ise bu maratonun en güzel etaplarını oluşturduğunu kaydetti.

Rektör Güven, “Bugün burada törenle mezun olan siz gençler, okulunuzda hocalarınızdan aldığınız eğitim ve kazandığınız bilgi birikimi ve tecrübelerle, iş hayatına atılacak ve başarılı olmak için yoğun gayret göstereceksiniz. Mezun olduğunuz fakültenin, Türkiye’nin en iyi mühendislik fakültelerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitemizin bu kimliği kazanmasında önemli rolü bulunan bir fakültemizdir. O yüzdendir ki! Eğitim gördüğünüz fakülte anlamında şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Konuşmalarımda her zaman dile getirdiğim gibi, önemli olan siz gençlerin kendinizi iyi yetiştirmesi ve yaptığınız işi her zaman sevmenizdir. Mesleğinize ne kadar hakim, mesleğiniz hakkında ne kadar bilgili ve yine mesleğinizde ne kadar araştırmacı iseniz, gelecekteki başarınız da o kadar büyük olacak demektir. Azminizi, idealinizi ve hedeflerinizi hep büyük tutun. Hiçbir zaman umutsuzluğa ve isteksizliğe kapılmayın. Çünkü şunu iyi bilin ki! Artık sınırların olmadığı, herkesin birbirini en iyi şekilde takip ettiği global dünyada ayakta kalmanın yolu, çok çalışmak, sürekli kendini yenilemek, sahip olunan bilgiye bilgi katmaktan geçmektedir. Siz genç mühendislerden beklentimiz çok büyük. Çalışmanızla, ürettiklerinizle, hedeflerinizle, buluş ve icatlarınızla bu ülkeye umut vaat etmelisiniz” dedi.

Rektör Güven konuşmasında ailelere de seslenerek, “Değerli aileler, bizim 4 yıl boyunca misafir ettiğimiz çocuklarınız artık sizlere emanet. Bundan sonraki iş ve eğitim hayatlarında da desteğinizi devam ettirin. Sürekli yanlarında olun. Yeri geldiğinde de sabırla hareket edin. Bugün buradan mezun ettiğimiz sizin çocuklarınız genç mühendislere biz güveniyoruz. Geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşasında önemli görevler üstleneceklerdir” diye konuştu.

Törende açış konuşmalarının sonunu Enerji ve Tabii Kaynakları önceki Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız yaptı.

Konuşmasına mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen başlayan Yıldız, “Erciyes Üniversitesi, Türkiye’nin her döneminde en başarılı 10 üniversitesi arasına girdi. Hak ettiği şekilde de bir araştırma üniversitesi haline geldi. Önceki dönemdeki rektörlerimizin ve şu anki rektörümüz ve ekibinin bunda büyük katkıları var. Bende elektrik- elektronik mühendisiyim. Hayat idari, siyasi, sosyal, teknik hangi sektörde olursanız olun, aslında sadeleştirme gücünden kaynaklanıyor. Olayları ve problemleri sadeleştirebildiğiniz kadar başarılı olabiliyorsunuz. Matematikte öyle değil mi? Bir soru soruluyor bir satır, üç sayfa cevabı var, ama altında tek bir rakam cevabı vardır. İşte o sadeleştirmeyi yapabiliyorsanız sonuca ulaşabiliyorsunuz. Dünyada hayatın karmaşası içerisinde büyük resmi hiç gözünüzden kaçırmayın. Çünkü öyle bir dünyada mühendisliğe başlayacaksınız ki! Tokluktan ölenlerin sayısı açlıktan ölenleri geçti. Adaletsizliğin bırakın İslami, insani bile olamadığı bir dönemde idarecilik yapacaksınız. Güçlenen, büyüyen ve ilerleyen Türkiye’nin dinamizmi sizler olacaksınız. Zıtları buluşturabildiğiniz kadar güçlü olacaksınız. Temiz bir Türkçe ile iyi bir yabancı dil öğreneceksiniz. Temiz bir Türkçe olmadan iyi bir yabancı dil olamıyor. Türkiye büyüyor, ilerliyor ve gelişiyor. Sizler zihninizle, beyninizle, kalbinizle vicdanınızla, aklınızla, sağduyu ve sezgilerinizle, hatta basiretinizle Türkiye’nin idaresine konan iradeye yardımcı olacaksınız. Hayat gerçeklerle dolu. Doğru yaptığınız kadar güçlenecek. Yanlış yaptınız kadar da zayıflayacaksınız. O yüzden hem İslami, hem de örf adet ve geleneklerimiz, hem milli duruşunuz sizlere daima doğru yapmayı telkin edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tören dereceye giren öğrencilere ödül ve mezun öğrencilere diploma takdimini ardından sonra erdi.