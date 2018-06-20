ERÜ Mühendislik Fakültesi’nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

grup mezuniyet töreni kapsamında İnşaat, Çevre, Harita, Endüstriyel Tasarım ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan 600 öğrenciye diplomaları verildi.

Süleyman Demirel Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fatih Altun, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Mezuniyet töreninin açış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, bugüne kadar fakültelerinden mezun olan öğrencilerin Erciyes Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil ettiğini kaydetti. Dekan Altun, “Biz emanet edilen öğrencilerinizi mühendis olarak yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz öğrencilerimizi mesleki olarak kendilerini geliştirme adına gerekli bilgileri verdik. Bundan sonrası sizin çalışmanız, sizin beceriniz ve ustalığınızla devam edecektir” dedi. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan üniversitelerin kısa sürede önemli mesafe kat ettiğini kaydetti. Rektör Güven, “Mühendislik Fakültemiz, Türkiye’de 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitemizin lokomotif fakültelerinden birisidir. Öğrenci kapasitesi olarak da en büyük fakültemizdir. Hem bilimsel anlamda, hem eğitim öğretim alanında oldukça donanımlı ve başarılı fakültemizdir. Böyle bir fakülteden mezun olan öğrencilerimizin de donanımlı olarak yetiştiklerine inanıyorum. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da başarılı olacaklardır” diye konuştu. Konuşmaların ardından okul birincisi Çevre Mühendisliği bölümünden Benjamın Bonkoungou, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü ve Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan 600 öğrencinin mühendislik yemini etmeleri ve diploma takdiminin ardından sona erdi.