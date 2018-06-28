ERÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu yeni mezunlarını verdi

döneminde 235 tane mezun verdi.

ERÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kurtulmuş Karamustafa, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nafız Kahraman, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nafız Kahraman, üniversitede üretken birer birey yetiştirdiklerini ve dileklerinin onların başarılı olmasından olduklarını ifade etti. 235 yeni mezunun bugün itibariyle iş başı yaptığına değinen Prof. Dr. Nafız Kahraman, "Dünya’ya geldikleri günden itibaren evlatlarını başarılı olacakları kaygısıyla büyüttünüz. Üzerlerine her gün titrediniz. Büyük fedakarlıklar içerisinde yetiştirdiğiniz çocuklarınız bugün mezun oluyor. 2 yıl içerisinde bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı günümüzün teknolojik şartlarına uygun, iyi bir üniversitede , üretken bireyler olarak yetiştirdik ve uğurluyoruz. Dileğimiz onların başarılı olmasıdır. Bugün sizlerin en mutlu günüdür. Bizim ürünlerimiz sizlersiniz. Sizerin başarısı bizlerin başarısı olacaktır. Sizler de bizlerin referansı olacaktır. Sizlerin burada edindiği bilgilerden ve tecrübelerden bizlerin gururu olacaksınız. Burada büyük sıkıntılar ve büyük stresler yaşadınız. Bu sınavlar sizi gerçek hayata hazırlamak için yapılan provalardı” dedi.

"Meslek Yüksekokulları bizim ana insan kaynağımızdır”

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kurtulmuş Karamustafa ise Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’nin en gelişmiş üniversitelerden biri olduğunu ve birçok alanda başarı elde eden bir üniversite konumuna geldiğini belirterek, "Erciyes Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen insanlarındadır. Araştırma üniversitesinin yapılması bunun en büyük göstergesidir. Erciyes Üniversitesi temel sağlık birimlerinde, sosyal bilimlerde ve birçok alanda başarıyla dolu önemli bir üniversite konumuna gelmiştir. Bugün Mustafa Çıkrıkçıoğlu Yüksek Okulunda mezun ettiğimiz siz gençler, eğitim almış olduğunuz alanlarda büyüyen, gelişen ve uluslararası platform da daha rekabet edebilecek nitelikte sahip olacak Türkiye’yi temsil edecek alanlarda olmaktasınız. Meslek yüksek okulu mezunları bizim ana insan kaynağımızdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul birincisi Hilal Öner mezuniyet kütüğüne plaketini çaktı ve mezun öğrencilere diplomaları verildi.