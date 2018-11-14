ERÜ Rektörü Çalış, ERNAM da İncelemelerde Bulundu

Dr. Mustafa Çalış, üniversiteleri bünyesindeki araştırma merkezlerinin, gerek üniversitenin araştırma kimliğinde, gerek üniversite-sanayi işbirliğinde, gerekse yeni teknoloji ve buluşlarda önemli konuma sahip olduğunu kaydetti.

Birim gezileri kapsamında araştırma merkezlerine yönelik ziyaretlerini sürdüren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi‘nde (ERNAM) incelemelerde bulundu.

Merkez binası önünde ERNAM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses tarafından karşılanan Rektör Çalış, ilk olarak ERNAM'ın çalışmaları ve burada yürütülen projelerle ilgili Doç. Dr. Önses'den brifing aldı.

ERNAM Müdürü Önses, başlıca araştırma alanları nanomalzeme üretimi, nanokaplamalar, mikro ve nanoüretim yöntemleri, nano-biyokatalizörler, lityumiyon bataryaları, iki boyutlu nanomalzemeler, plazmonik nanoyapılar, hibrit nanomalzemeler olan merkezlerinin; savunma sanayi, sağlık, çevre, enerji, optoelektronik ve baskılanmış elektronik alanlarında uygulama yaptığını kaydetti. Önses, ayrıca ERNAM'ın yürüttüğü projelerden de bahsetti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, Erciyes Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olmasında araştırma merkezlerinde yapılan çalışmaların önemli yer tuttuğuna dikkat çekti.

Rektör Çalış, “Üniversitemizin daha çok gelişmesi, araştırma kimliğine daha çok katkı sağlanması adına, araştırma merkezlerimizi ve burada yapılan çalışmaları çok önemsiyor ve destekliyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğinde de önemli konuma sahip araştırma merkezlerimizin daha çok araştırma yapması ve daha çok bilime katkı sağlaması adına da, burada görev yapan bilim adamlarımıza büyük görev düşmektedir. Biz araştırma merkezlerimizi çok önemsiyor ve buraların geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.

Rektör Çalış, daha sonra merkezi gezerek, buradaki yapılan çalışmalar hakkında ERREM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses'den bilgiler aldı.