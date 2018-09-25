ERÜ Rektörü Çalış: “Kayseri'ye Teknoloji Merkezi kuracağız”

Dr. Mustafa Çalış, 10 araştırma üniversitesi içerisinde yer alan Erciyes Üniversitesinde, ar-ge faaliyetlerini hızlandıracaklarını ve sanayi ortaklığında katma değeri yüksek ürünlerin üretileceği bir teknoloji merkezi kurmak için çalışacaklarını söyledi.

6 Eylül tarihli atama kararıyla Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 araştırma üniversitesinden biri ilan Erciyes Üniversitesinin, söz konusu unvana layık olması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

“Araştırma üniversitesi unvanına layık olacağız”

10 araştırma üniversitesi arasında, Anadolu'daki tek araştırma üniversitesi olarak yer bulmanın kendilerini için gurur kaynağı olduğunu belirten Rektör Çalış, “Bu unvana layık olmak ve devam ettirmek için araştırma geliştirmeye, impact factorü bakımından yüksek dergilerdeki yayınlara, Teknopark çalışmalarının artırılmasına, Bilimsel Araştırma Projeleri ve Tübitak Projelerinin sayısını artırmaya çalışacağız. Bu bağlamda ar-ge faaliyetlerini ve söz konusu yayınları artırmaya yönelik yeni ofisler ve direktörlükler kuracağız. Birinci ligden ayrılmak istemiyoruz ve hatta sıralamamızı da yükseltmek istiyoruz” dedi.

“Üniversite sanayi işbirliğini geliştireceğiz”

Rektör Çalış, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek, zaten sanayi kenti olarak anılan Kayseri'de, katma değeri yüksek ürünlerin üretileceği bir teknoloji merkezini hayata geçirmek için de bir takım çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti. Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte çalışarak katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik çalışmalarda bulunacağız. Özellikle teknolojiye yönelik, katma değeri yüksek ürünlerin üretileceği bir sanayi merkezi kurulması için bazı girişimlerde bulunacağız. Teknopark'ımız zaten çok iyi durumda ama buradaki çalışmaları daha yüksek seviyeye taşımak için çalışacağız.”

“Akademisyen ve öğrenciler için ar-ge teşviklerini artıracağız”

Erciyes Üniversitesinin, 19 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 39 araştırma merkezi, 7 enstitümüz var. 53 bine yakın öğrencisi, 2 bin 300'e yakın akademik personeli ve 5 bine yakın idari personeliyle büyük bir aile olduğunu hatırlatan Çalış, akademisyen ve öğrencilerin araştırma geliştirme faaliyetleri içerisinde daha fazla yer alması için de bazı projeleri olduğunu belirtti. Bu kapsamda bir proje ekibi oluşturacaklarını sözlerine ekleyen Çalış, “Akademisyenlerimize araştırmaları için verilen teşvikleri artıracağız. Öğrencilerimiz ise bizim vazgeçilmezimiz. Onlar olmaz ise biz olmayız. Öğrencileri de ar-ge faaliyetlerinin içinde değerlendireceğiz. Hocaları ile Bilimsel Araştırma Projelerinin içinde olmalarını istiyoruz. Teknopark'ta yine öğrencilere dair çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde onların da önünü açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Çalış kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim görevlisi. 1994-98 arasında İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel ve Rehabilitasyon Bölümü'nde Tıp Uzmanlığı tahsilini yapan Çalış'ın tez konusu sıkışma sendromunda klinik tanı testlerinin tanısal değeri idi. Çalış, İngilizce ve Arapça biliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim dalı'na bağlı Dahili Tıp Bilimleri'nde görev yaparken 6 Eylül 2018'de Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne getirildi.