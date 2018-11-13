ERÜ Rektörü Çalış, Mühendislik Fakültesi Akademik Kurul Toplantısına katıldı

Dr. Mustafa Çalış, Mühendislik Fakültesinin akademik kurul toplantısına katıldı. Rektör Çalış, kampüste değil, sahada üniversite olacaklarını kaydetti.

Fakülte Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda ilk konuşmayı yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, fakülteyi tanıttı.

Rektör Çalış ise konuşmasında, üniversitelerinde yapmayı düşündükleri projeler hakkında bilgiler verdi.

Kampüste üniversite değil sahada üniversite olacaklarını belirten Rektör Çalış, bu konuda akademisyenlere büyük görev düştüğünü söyledi.

Konuşmasının ardından Rektör Çalış, akademisyenlerin sorularını cevaplandırdı.

Rektör Çalış'a akademik kurul toplantısında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç da eşlik etti.