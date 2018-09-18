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ERÜ Rektörü Çalış, Rektör Olarak Yemekhanedeki İlk Yemeğini Öğrencilerle Birlikte Yedi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çalış, rektör olarak yemekhanedeki ilk yemeğini öğrencilerle birlikte yedi.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandıktan sonra üniversitenin araştırma kimliği ile öğrencilere olan bakışı konusunda olumlu yönde mesajlar veren Prof. Dr. Mustafa Çalış, rektör olarak yemekhanedeki ilk yemeğini öğrencilerle birlikte yemeyi tercih etti.


Öğrenci Yemekhanesinde rasgele oturduğu bir masada öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyen ve onlarla sohbet eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilerin isteklerini de dinledi. Rektör Çalış, üniversitelerinde öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermenin yanında, sosyal ve kültürel anlamda sürekli yanlarında olacaklarını ve kapılarını öğrencilere sürekli açık tutacaklarını belirtti.

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