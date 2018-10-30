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ERÜ Rektörü Çalış, TAUM'u Ziyaret Etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM)'u ziyaret etti.


Ziyarette, TAUM Müdürü Prof. Dr. Uğur Şahin, merkezin çalışması ve merkezde bulunan cihazlar hakkında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a bilgiler verdi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, başta üniversitelerindeki araştırmacılar olmak üzere, kurum dışındaki araştırmacıların da teknolojik ve diğer alanlarda yapacakları çalışmalara teknik destek sağlamak amacıyla kurulan merkezlerinin, son yıllarda alınan yeni cihazlarla farklı alanlarda da analiz yapacak düzeyde teknik donanım bakımından güçlendiğini kaydetti.


Rektör Çalış, üniversite dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel teşebbüs kuruluşlarından gelen analiz, ölçüm ve tetkikleri de yapan merkezlerinin, sanayiciye, özel teşebbüse daha çok fayda sağlaması için çaba sarf edeceklerini söyledi.


Rektör Çalış'a TAUM ziyaretinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Adem Kalınlı ve Öğr. Gör. Murat Yenisu da eşlik etti.

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