ERÜ Rektörü Çalış, Tokat'ta 5. Maneviyat Psikolojisi Sempozyumuna Katıldı

Dr. Mustafa Çalış, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 5. Maneviyat Sempozyumu'na katıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış burada yaptığı konuşmada, ilki Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen maneviyat psikolojisi sempozyumlarının büyük bir ilgiyle takip edildiğini ve her yıl tekrarlanarak geleneksel bir hale dönüştüğünü kaydetti. Rektör Çalış, “Madde ve mana yönü bulunan insanı sadece madde boyutunda ele alan pozitivist ve indirgemeci yaklaşımlar, insanı doğru biçimde algılayamamış ve uzun yıllar bilim dünyası maneviyata mesafeli durmuştur. Batı'da yeniçağ maneviyat arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkan anlayışlar, sağlam bir zemine oturmadığından olsa gerek, insanı anlama ve çözümlemede yeterli olamamıştır. Modern psikoloji bilimi de Batı'daki bu paradigmayı takip ederek bireyin sadece aklına yönelmiş, Hz. Mevlana'nın deyişiyle Can'a hitap edememiş, gönlün feryadını dindirememiştir. Bunun neticesinde öncelikli olarak manaya odaklanan ve insanın ruhsal tekâmülü üzerinde duran maneviyat psikolojisi adı altındaki bu çalışmalar önem kazanmıştır. Bu sempozyum çalışmalarıyla sahadaki problemler masaya yatırılmış, ülkemizin farklı şehirlerinde çözüm arayışında olan bilim insanlarının ve bu alanlarda kafa yoran değerli isimlerin çalışmaları ile her yıl farklı bir tema ile özelleşmiştir. Bu yıl da ‘Gençliğin Durumu ve Gelecek' konusu ile yapılan 5. Maneviyat Psikolojisinin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum” diye konuştu.

'Gençliğin Durumu ve Geleceğinin' konu alındığı ve 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyumda, çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan katılan birbirinden değerli konuşmacılar, 'Gençlerde Bağımlılık', 'Gençlik ve İletişim', 'Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı', 'Teknomedyatik Dünyada Gençliğimiz ve Görevlerimiz', 'Gençlerde Beklenmedik Sosyopsikolojik Değişikler', 'Gençlik ve Boşanma', 'Gençlerde Cinsiyet Rolleri Değişimi', 'Gençlerde Düzenli Namaz Kılmanın Dikkat Eksikliğine Etkisi', '15 Temmuz Darbe Girişiminin Gençlik Üzerine Psikososyal Etkileri', 'Modern Yaşamda Gençlerin Eğitimi', 'Online Oyunların Dinamiği ve Gençlerin Dünyası' ve daha birçok konuda sunum yaptılar.