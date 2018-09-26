ERÜ Rektörü Çalış'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

Dr. Mustafa Çalış'a tebrik ziyaretleri sürüyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti 25. Dönem Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ile Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Rektör Prof. Dr. Çalış'a yeni görevinde başarılar diledi.

AK Parti Milletvekili Karayel, Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi'nin yaptığı bilimsel çalışmalarla ulaştığı konumun kendilerini memnun ettiğini ve Rektör Çalış ile Erciyes Üniversitesi'nin daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti 25. Dönem Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ile İl Kadın Kolları yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında gerek üniversitelerinin, gerek Kayseri'nin, gerekse Türkiye'nin gelişimi adına şehrin siyasetçileri, bürokratları, sanayicileri, işadamları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli istişare içerisinde olacaklarını kaydeden Rektör Çalış, bu manada Kayseri Milletvekillerinin desteklerine her zaman güvendiklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda Rektör Çalış, misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.