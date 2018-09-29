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ERÜ Rektörü Çalış'ı, KTO Başkanı Gülsoy Ziyaret Etti

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Mustafa Çalış'a, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulu üyeleri, ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a yeni görevinde başarılar diledi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversite'nin başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, Erciyes Üniversitesi'ne her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti getirdi. Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi'nin başarısı Kayseri'nin başarısı demek. Erciyes Üniversitesi'nin başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmak için birlikte çalışacağız ve sizlerden sürekli destek bekleyeceğiz” diye konuştu.


Ziyaretin sonunda Rektör Çalış, misafirleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

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