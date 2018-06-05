ERÜ Rektörü Güven, Başkan Çelik’e destekleri için teşekkür etti

Dr. Muhammet Güven, üniversite yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Prof. Dr. Güven, Erciyes Üniversitesi’nin bugünlere gelmesinde hayırseverler ve hayırsever olan belediyelerin büyük etkisi olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, üniversitelerin insan gücümüzün kaynağı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi’nin çok başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Başkan Çelik, “Yayın sıralamaları ve diğer kriterlerde üniversitemizi dünyada üst sıralara çıkaracak çalışmalar yapıyorsunuz. Bu sayede şehir büyüyor ve güçleniyor. Bundan dolayı sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Muhammet Güven de bir araştırma üniversitesi olarak şehrin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamanın en büyük görevleri olduğunu belirtti. Bu şehirde birçok şehre örnek olabilecek farklı ve güzel bir uyum olduğunu vurgulayan Güven, “Erciyes Üniversitesi’ni bugünlere getiren en önemli faktörlerden birisi hayırseverler, diğeri de bir hayırsever olan belediyeler. Belediyeler de Erciyes Üniversitesini ve diğer üniversiteleri kendilerinden bir parça olarak görüyor ve ellerinden gelen katkıları sağlıyorlar. Bu anlamda sizin şahsınızda tüm belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Muhammet Güven, ziyarette ayrıca Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür plaketi takdim etti.