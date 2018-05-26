ERÜ Rektörü Güven Kayseri basını ile iftarda buluştu

Dr. Muhammet Güven, Kayseri’deki basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi.

İftar davetine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’in yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Güven, Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetimine başarı dileklerinde bulundu. Kayseri basını ile ortak araştırma projeleri geliştireceklerini dile getiren Güven, “Bu yıl Kayseri basınının 108’inci, Gazeteciler Cemiyetinin de 38’inci yılı. Bu kadar zaman içerisinde gazeteciler ilimiz için büyük hizmetler gördüler. Cemiyetler de Kayseri basınının hakları için önemli hizmetlerde bulundular. Bizler Erciyes Üniversitesi olarak Kayseri basının birikimini ve deneyimini önemsiyoruz. Bu çerçevede ilerleyen zaman dilimlerinde bir takım işbirliklerimiz olacaktır” dedi.

ERÜ Anadolu’daki tek araştırma üniversitesi

Erciyes Üniversitesinin, Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olduğunu hatırlatan Güven, “3 büyük şehir dışında, Anadolu’da tek araştırma üniversitesi de Erciyes Üniversitesi oldu. Bu bizim için büyük bir onur ancak bizlere ciddi sorumluluklar da yükledi. Araştırma üniversitelerinden istenen birkaç husus vardır. Bunlardan birisi ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek. Bugün biliyoruz ki dünyadaki ülkelerin gelişmişlikleriyle, ekonomik düzeyleri ile doktoralı vatandaş sayısı çok doğru orantılı gidiyor. Biz bu anlamda ülke olarak biraz geç kaldık. Bu araştırma üniversiteleri, üniversite sayılarıyla hızlı bir şekilde doktoralı vatandaş sayısını arttıracağız. Çok sayıda bilim ile uğraşan veya araştırma yapmayı bilen insanlarımız olacak. Buda bizim ileride ileri teknoloji ve bilimsel çalışma potansiyelimizi arttıracaktır” diye konuştu.

“Kayseri 5’inci üniversiteye bile hazır”

Türkiye nüfusunun yüzde 10’unun halihazırda yükseköğretim mezunu olduğuna dikkat çeken Güven, üniversiteler olarak, Türkiye’nin 2023 hedeflerinde lokomotif olmaya gayret ettiklerini ifade etti. Kayseri Üniversitenin hayırlı olması dileklerinde bulunan Güven, Kayseri’nin nüfus potansiyeliyle 5’inci üniversiteyi bile kaldırabilecek yapıda olduğunu sözlerine ekledi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise, Erciyes Üniversitesi ve kentteki diğer üniversitelerin gazeteciler için önemli haber kaynakları olduğunun altını çizdi. Bu konuda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine değinen Altınkaya, Erciyes Üniversitesi ve yeni kurulan Kayseri Üniversitesine başarı dileklerinde bulundu.