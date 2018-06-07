Dr. Muhammet Güven, yıl boyunca çeşitli spor müsabakalarında başarı elde eden öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Personel Yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Fatih Altun ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yahya Polat ile çok sayıda antrenör, sporcu ve öğrenci katıldı. İftar yemeğinin ardından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yahya Polat’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, yıl boyunca çeşitli spor müsabakalarında derece elde eden öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Rektör Güven, “Bugün burada iki grup öğrencimiz ile bir aradayız. Bir grup öğrenci bizim misafir yabancı uyruklu öğrencilerimiz. Bizim gönüllü elçilerimiz. İnşallah bulundukları ülkelere gittiklerinde ülkemizi temsil edecekler. Onlarla dünya daha güzel, daha barışçı ve huzur içerisinde olacak. İkinci grup ise sporcularımız. Spor barış ve kardeşlik demektir. Başarılı sporcularımız hem üniversitemizi, hem de ülkemizi dünyada temsil ediyorlar. Onlarda bizim birer temsilcilerimiz. Ben onlara başarılar diliyorum. Acısı ve tatlısıyla bir yılın sonuna geldik. Bir kısmınız mezun olup gidecek. Bir kısmınız misafir olmaya devam edecekler. Şimdiden gelecek yıl için de sizlere başarılı bir dönem diliyorum. Mezun olup ülkelerine gidecek öğrencilere de ülkelerinin gelişimi için iyi hizmetler vermelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

Etkinlik, Rektör Güven’in başarılı sporculara belge, antrenörlere plaket takdiminin ardından sona erdi.