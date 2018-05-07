Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi’nin araştırma kimliğinin tanıtım toplantıları çerçevesinde Kayseri’deki Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

ERÜ Merkez Yemekhanesi VİP Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, dekanlar ve yüksekokul müdürleri katıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş, ev sahipliğinden dolayı Rektör Güven’e teşekkür etti ve üniversitenin eğitim ve bilimsel çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven de konuşmasında, Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’de 10 araştırma üniversitesinden biri olarak seçilmesinin Kayseri adına gurur verici bir durum olduğunu söyledi.

Müftü Güven, “Bir araştırma üniversitesinin içerisindeyiz. Kayserimiz halen bu değerin farkında değil gibi. Böyle bir araştırma üniversitesi Kayserimizin değil de, Anadolu’da başka bir ilin üniversitesi olsaydı, o il dünyaya duyururdu. Burada sivil toplum kuruluşlarımıza ve Kayserimizin yerel yöneticilerine birazcık iş düşüyor. Bunu gündemde tutmak ve şehrimize marka değeri kattığını iyi bilmemiz gerekiyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, Erciyes Üniversitenin bir araştırma üniversitesi olarak belirlenmesinin tesadüfi olmadığını, bunun uzun yıllar süren bir çalışmadan sonra gerçekleştiğini kaydetti.

Rektör Güven, “Erciyes Üniversitesi şuan için güçlü bir akademik alt yapıya sahip, hemen her alanda çok donanımlı dünya çapında hocalara sahip bir üniversite. Eğitim alt yapısı ve araştırma alt yapısı oldukça gelişmiş bir üniversite. Birçok araştırma merkezimiz Türkiye’de ya ilktir, ya da en büyüğüdür. Avrupa’da sayılı sıralarda yer almaktadır. Genom Kök ve Hücre Merkezi, Aşı Merkezi, Nano Teknoloji ve İlaç Araştırma Merkezleri gibi 40’a yakın merkezimiz var. Bunların bir kısmı sosyal alanlarla ilgili merkezler ve onlarında ciddi alanlarda faaliyetleri var. Sivil Toplum Kuruluşları ile de birlikte çalışıyorlar. Biz bir araştırma üniversitesi olarak sadece kendimizi fen veya sağlık alanında bir üniversite olarak tanımlamıyoruz. Sosyal Bilimler alanında da çok sayıda merkezimizle, ülkenin geleceğine katkı sağlayacak çalışmalar yapılmasına öncülük ediyoruz” diye konuştu.

Etkinlik, Rektör Güven’in, STK temsilcilerinin üniversite hakkında sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.