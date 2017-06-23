ERÜ Rektörü Güven’den Ramazan Bayramı Mesajı

Dr. Muhammet Güven, bayramların birlik beraberliğin perçinlendiği, kardeşlik duygularının arttığı, dargınlıkların ve küskünlüklerin yerini barışa bıraktığı, sevgi, paylaşma, huzur ve mutluluğun tavan yaptığı müstesna günler olduğunu hatırlatarak, tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Rektör Güven’in bayram mesajı şöyle:

"On bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakmanın üzüntüsü ve bayrama kavuşmanın sevincini birlikte yaşamaktayız. Umut ederim ki! Manevi atmosferi yüksek olan bu ayda yeşeren iyilik, kardeşlik ve paylaşma duyguları, yılın diğer 11 ayında da sürsün. Ramazan ayında kazanılan iyi huylar kalıcı hale gelsin. Anlaşmazlıklar, şiddet, çatışma, savaşlar, yerini barış ve dostluğa bıraksın. Son dönemde gerek terör saldırıları, gerekse ülkemiz üzerine tezgahlanan çirkin oyunlar nedeniyle daha çok bir ve beraber olmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bayramın manevi atmosferiyle daha çok kucaklaşmalıyız. Bu vesileyle, başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. Şeker tadında bayram temennisiyle."